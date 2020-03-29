«الداخلية» تشيد بالتزام الجمهور بإجراءات الوقاية

هالة الخياط، ووام (أبوظبي)

أشادت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين وزائرين بتعاونهم المستمر والتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتقيدهم بالتعليمات الاسترشادية طوال الفترة الماضية، وأعلنت تمديد برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الخميس الماضي في الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بصورة يومية حتى يوم السبت المقبل، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي. وأكدت الوزارة أن قرار التمديد يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، باعتبارها أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العام وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، علماً بأن منافذ بيع المواد الغذائية كافة مثل الجمعيات التعاونية والبقالات و«السوبرماركت»، إضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، وسيسمح للجمهور بالوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.

وكانت «وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية»، وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية كافة المعنية أطلقتا «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل الذي يشمل المرافق كافة والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الماضي وحتى الساعة السادسة صباح اليوم،

وأوضحت الوزارتان في قرراهما السابق أنه سيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، وأهابتا بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية التي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وتواصل الجهات المعنية تعقيم الطرق والمرافق العامة، مستهدفة المناطق كافة في إمارة أبوظبي، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم.

ويشارك في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي كل من مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، دائرة الشؤون البلدية والنقل، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الداخلية، شرطة أبوظبي، الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث، مستهدفة المناطق كافة على مستوى مدينة أبوظبي والبر الرئيس.

وتوجهت كل من بلدية مدينة أبوظبي ومركز «تدوير» بالشكر لأفراد المجتمع لمساندتهم لأعمالها والتزامهم في بيوتهم خلال عمليات التعقيم لمدينة أبوظبي وضواحيها.

وتوفر «تدوير»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات التعقيم في المرافق العامة، باستخدام مواد معتمدة من جهات الاختصاص وآمنة وصديقة للبيئة والإنسان والحيوان، وتم تشغيل 176 مركبة وآلية للعمل في أرجاء المدينة والقيام بالغسيل والتعقيم.

وقدمت «تدوير» خدمة غسيل أنفاق السيارات من خلال استخدام معدة غسيل متخصصة، حيث نفذت أمس خدمات تنظيف لنفق الشيخ زايد الذي يبلغ طوله 4.2 كم لكل جهة أي بما يعادل 16.8 كيلومتر بالاعتماد على 35 شخصاً، و5 معدات تخصصية، من ضمنها معدة غسيل الأنفاق الأولى على مستوى المنطقة.

وركزت عمليات التعقيم على المناطق ذات الكثافة السكانية والتعقيم بين المباني والأرصفة وغرف انتظار الركاب وأنفاق وجسور المشاة، وأمام الأسواق التجارية، وشملت المناطق التي تستهدفها أعمال التعقيم: القطاع الأول ويتضمن شارع المطار، شارع المرور، الخالدية، أنفاق المشاة، منطقة المناصير، حوض 25، حوض 35. القطاع الثاني: ويتضمن الخالدية، المشرف. فيما يتضمن القطاع الثالث كلاً من أسواق خليفة، حدائق ومحطات جزيرة ياس، أسواق الشهامة الجديدة، أسواق ومحطات الشهامة القديمة، أسواق الفلاح، أسواق الباهية، أسواق السمحة، أسواق الرحبة، الفلاح، مدينة شخبوط، ومدينة خليفة. ويتضمن القطاع الرابع كلاً من مصفح، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، بوابة مدينة أبوظبي، الشوامخ، الشامخة والختم.