6 معايير لمكافحة «كوفيد-19» في المنشآت الصحية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، 3 احتياطات لإنهاء الحجر الصحي للمرضى المتعافين من الإصابة بفيروس «كورونا»، هي: أن يكون خال من الحمى، وليس لديه أي أعراض متعلقة بالجهاز التنفسي، مع نتيجة سلبية لثلاث فحوصات متتالية، مع 24 إلى 48 ساعة بين كل فحص.

وأكدت أهمية التزام الشخص المتعافي باتباع الاحتياطات المطلوبة مع الوضع في الاعتبار احتياطات العزل، لعمليات فحص أخرى محتملة، سواء من خلال المستشفى أو لنتائج المختبر.

ولفت دليل الإرشادات الوطنية للتدابير العلاجية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ـ 19)، إلى تدابير مكافحة العدوى لحالات الفيروس المشتبه فيها أو المؤكدة في مرافق الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنها تتضمن 6 إجراءات، هي: تعزيز طريقة الكشف المبكر، عن طريق إنشاء محطة مراقبة عند أي نقطة دخول لمرفق الرعاية الصحية، للتعرف المبكر على كافة المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

كما تشمل، إنشاء محطة فرز بالعين عند أي نقطة للدخول، وكذلك ينبغي وجود ممرض متدرب عند المحطة، بجانب تدريبه على طرح الأسئلة المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء عليها، بالإضافة لوضع علامة تحذير مرئية لتعزيز عمليات التبليغ الشخصي من قبل الأشخاص غير المشتبه بإصابتهم.

كما تتضمن تدابير مكافحة العدوى في المرافق الطبية المطبقة في الوقت الراهن، توفير كمية كافية من الكمامات الطبية، فضلاً عن معقمات الأيدي وتقديمها للمصابين بأمراض تنفس حادة وللمشتبه بإصابتهم بالفيروس، ولا يسمح للمشتبه بإصابتهم بالفيروس، الاختلاط بالمرضى الآخرين في الأماكن العامة، بل ينبغي تحديد مناطق مخصصة لهم على بعد 3 إلى 6 أقدام (من متر إلى مترين).

وأكد الدليل، على ضرورة حصول جميع العاملين في الرعاية الصحية، على التدريب المناسب لاستخدام معدات الحماية الشخصية، والتأكيد على حصول المرضى والزوار، على المعرفة الكافية بالاحتياطات المتبعة ومدتها والحماية من انتقال العدوى للآخرين والاستخدام الملائم لمعدات الحماية الشخصية، وأهمية التأكيد على تلقي جميع العاملين في الخطوط الأمامية والمعرضين لمخاطر العدوى للتدريب المناسب على استراتيجيات الحماية من فيروس كورونا.

طبيب لكل مواطن

ذكرت الهيئة أن من أهم الخدمات التي يستفاد منها خاصة في الظروف الراهنة، خدمة طبيب لكل مواطن والتي تعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من قبل مجموعة من الأطباء والأخصائيين الاستشاريين المتخصصين. وأوضحت الهيئة، أنه بمقدور المواطنين والمقيمين التواصل مع مركز خدمات طبيب لكل مواطن والاستفادة من خدماته مباشرة وذلك عن طريق الرقم المجاني 800342 والتطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي والذي يمكن من الحصول على الاستشارات الطبية المطلوبة والموثوقة والمعتمدة من أي مكان وبالتواصل المرئي والمسموع المباشر بين المتعامل والطبيب.