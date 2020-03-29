فحوصات «ضيوف الإمارات» سلبية

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور فيصل مصلح الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي لمدينة الإمارات الإنسانية أن جميع الفحوصات المخبرية التي أجريت على رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوبي الصينية وتستضيفهم حاليا «مدينة الإمارات الإنسانية» بأبوظبي جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال الأحبابي: تم إجراء 4 فحوصات مخبرية لضيوف الإمارات والبالغ عددهم 215 شخصا خلال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ 14 يوما والتي جاءت نتائجها جميعها سلبية، وإجراء 860 فحصا مخبريا لضيوف الإمارات المقيمين في مدينتها الإنسانية على 4 مراحل إضافة إلى 153 فحصا للكادر الطبي والعاملين في المدينة على 3 مراحل بإجمالي 1013 فحصا مخبريا أكدت جميعها سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية في المدينة وعددهم 16 كادرا طبيا قاموا بجهود كبيرة جسدت أنموذجا رائدا في العمل الوطني الإنساني يؤكد رسوخ قيم العطاء ومد يد العون والمساعدة في نفوس أبناء الإمارات وطن الإنسانية، وإن الكادر الطبي من الأطباء والممرضين جميعهم مختصون بالتعامل مع الأمراض المعدية لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الإمارات على مدار الساعة من خلال التواجد في المدينة الإنسانية طوال فترة الحجر الصحي، حيث تم تدريبهم على الإجراءات المتبعة والمتمثلة في الفحص والمتابعة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الصحية خلال فترة الحجر الصحي التي امتدت لـ14 يوما .. قال الأحبابي تم تخصيص ملف طبي خاص بكل ضيف في المدينة الإنسانية تمت من خلاله متابعة احتياجاته الطبية حيث إن بعض الضيوف لديهم حالات صحية وأمراض مزمنة فمنهم حوامل ومنهم من لديه داء السكري والربو وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى ما أسهم في توفير الأدوية اللازمة لهؤلاء الأشخاص إضافة إلى أخذ المؤشرات الحيوية وتسجيل الطول والوزن وإجراء الفحوصات المخبرية الأولية لجميع الضيوف خلال فترة الحجر الصحي.

وأوضح أن المدينة جهزت لاستيفاء جميع اشتراطات الحجر الصحي المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الأخرى لمكافحة العدوى والحد من انتشارها بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية فيما تضمنت عيادتين «رجالية ونسائية» مجهزتين بجميع المعدات الصحية والأدوات الطبية اللازمة للمتابعة اليومية وكذلك توفير الأدوية اللازمة.