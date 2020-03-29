جامعة أبوظبي تطلق «التحدي المجتمعي» لمواجهة كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة أبوظبي مسابقة «التحدي المجتمعي»، التي تدعو طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية لإطلاق العنان لابتكاراتهم وتعزيز إسهاماتهم المجتمعية، وذلك من خلال وضع حلول مبتكرة تغرس روح التعاون والتكاتف بين الزملاء بينما تحشد الدولة جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكجزء من المسابقة، دعت الجامعة الطلبة للمشاركة ضمن ثلاث فئات مختلفة: فئة «التعاون والإبداع المشترك»، التي تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية خلق أفكار جديدة لتحسين التعاون بين بعضهم بعضاً باستخدام أحدث التقنيات وممارسات التواصل والعمل عن بُعد. والفئة الثانية، تركز على «السلامة النفسية والجسدية»، من خلال اقتراح سبل تسهم في الحث على تبني تفكير إيجابي وتشجع على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

وتركز الفئة الثالثة على «التفوق الأكاديمي»، حيث تدعو المشاركين إلى إرسال أفكار حول تحسين التجربة الطلابية الشاملة والتعليم عن بُعد، في ظل التوجيهات الحكومية للتباعد الجسدي والحد من المخالطة. وقالت الدكتورة بترا توركاما، مديرة الابتكار وأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: إن ما يشهده العالم هو فرصة حقيقية للتأمل والتفكير وإطلاق العنان للإبداعات التي تسهم في التكيف مع الوضع الراهن، مشيرة إلى مواصلة جامعة أبوظبي هذا التكيف عبر حلول إيجابية ومبتكرة.

وسيحصل الفائزون من كل فئة على جوائز نقدية، وسيتم إرسال المشاركات إلى لجنة تحكيم مختصة ستقوم بتقييمها بحسب مدى اختلاف أفكارها وتميزها وسهولة تطبيقها ومدى تأثيرها المتوقع، وتستقبل الجامعة المشاركات حتى 10 أبريل المقبل.