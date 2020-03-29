«التعلم عن بُـعد».. عطاء يتواصل ومكاسب تتحقق

أبوظبي (وام)

حققت رحلة «التعلم عن بعد» في أسبوعها الأول العديد من المكاسب لكافة عناصر العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأثبتت هذه المنظومة قدرتها على تحقيق الاستدامة للمسيرة التعليمية.

ويمضي الميدان التربوي في مسيرة العطاء خلال العام الدراسي الحالي وتتضافر جهود الجميع من أجل مساعدة الطلبة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المنظومة، وذلك عبر رحلة افتراضية ناجحة في الصفوف.

وتوجه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، برسالة شكر إلى الميدان التعليمي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور مع نهاية الأسبوع الأول من تطبيق التعلم عن بعد، وقال معاليه: إن الوزارة تمكنت بفضل عطاء الميدان التعليمي وانضباطه من تجاوز أبرز المعوقات، مضيفاً، أننا كسبنا الرهان بكم وحققنا مكاسب تربوية وتعليمية واجتماعية أخرى عديدة.

وقال: بمداد من كلمات الشكر والعرفان نعبر عن عظيم فخرنا وامتناننا لكم، فلقد كنتم عند حسن الظن بكم.. عطاءً وانضباطاً وعملاً وتوجتم به نجاحاً مميزاً لرحلة التعلم عن بعد في أسبوعها الأول، ونحن اليوم بتكاتفكم وبما أظهرتموه من روح المسؤولية تجاوزنا بحمد الله أبرز المعوقات.

وأكد معاليه في ختام رسالته، أننا على يقين بأن هذا النجاح سيتتابع لأنكم على قدر المسؤولية ولأن الوطن يستحق منا أن نخلص له وأن بناء أجيال الوطن والنهوض بها تعليمياً هما مهمة كل فرد.

وعدد مسؤولون ومعلمون وأولياء أمور مكاسب التعلم عن بعد، مؤكدين أن حرص المؤسسات التعليمية على تبني التقنيات الحديثة في منظومتها التعليمية منذ عدة سنوات أسهم بشكل كبير في سلاسة ونجاح التطبيق الفترة الحالية، وأشاروا إلى أن المنظومة أسهمت أيضاً في تعزيز الترابط بين دور المدرسة والأسرة التي تعد الركيزة الرئيسة وربما الأهم في تحقيق أهدافها، كما أضفت التقنيات الحديثة قدراً من المتعة على العملية التعليمية ما عزز من شغف وإقبال الطلبة عليها.

وقال عبداللطيف الشامسي مدير عام كليات التقنية العليا: إننا سعداء بتطبيق منظومة التعلم عن بعد في الكليات التي حققت نجاحاً كبيراً، فخلال اليوم الأول فقط سجلنا نحو 37 ألف دخول طلابي على منصة التعلم الإلكتروني بالكليات، كما تم تقديم ما يزيد على 2100 محاضرة إلكترونية عن بعد.

وأشار إلى أن هذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما كان بفضل استعدادات كليات التقنية منذ نحو عامين، والعمل على تأهيل الأساتذة على استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وكذلك استعداد الطلبة لاستقبال هذا النوع من التعليم.

وبيّـن أنه تم إصدار دليل خاص بالتعلم عن بعد لأعضاء الهيئة التدريسية وآخر للطلبة، ويتضمن كافة المعلومات حول الحرم الجامعي الرقمي وكيفية الاستفادة من كل الإمكانات التقنية المتوافرة فيه لدعم «التعلم أون لاين». وقال محمد عبدالله سالم معلم لغة عربية: إن التعلم عن بعد انطوى على مكاسب عدة لعل أبرزها تعزيز التكامل في الأدوار بين المدرسة والأسرة، فولي الأمر وفق هذه المنظومة أصبح عاملاً رئيساً للنجاح ومسانداً لجهود المعلم من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلبة.

ومن جانبها قالت منى أحمد عبدالفتاح، ولية أمر طالب في الصف السادس: إن التعلم عن بعد أسهم في مواصلة العملية التعليمية لأبنائنا من دون توقف وهو أمر مهم في حد ذاته، مشيرة إلى أن تضافر الجهود بين المدرسة والأسرة من وجهة نظرها يشكل العامل الأول لنجاح هذه المنظومة التعليمية.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أدخلت على بوابتها للتعلم الذكي 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد. وتضم المنصات المواد الدراسية والمناهج الدراسية كافة التي تطبقها الوزارة إلى جانب المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في مدارس الدولة.