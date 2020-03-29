الامارات | غرافيك.. تفاصيل قرار للنائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. تفاصيل قرار للنائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها. المخالفة - غرامة قدرها 50000 درهم. لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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