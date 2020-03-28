محمد بن زايد يفتتح مركز «الفحص من المركبة» للكشف عن «كورونا»

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مركز إجراء الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد 19» لأفراد المجتمع، المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي في مدينة زايد الرياضية.

حضر افتتاح المركز.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

وأثناء اقتراب سيارة سموه من موقع المركز تلقى رسالة صوتية على ترددات محطة «اف ام» عبر «الراديو» في السيارة، عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة» تطلب تجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة من سموه.

بعدها قام سموه بجولة في المركز حيث اطلع على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.

واستمع من معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي حول الإجراءات التي تتم في المركز، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً فيما يقدم المركز خدماته إلى حوالي 600 شخص يومياً ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع..فيما تعطى أولوية الفحص إلى من لديهم أعراض مرضية وكبار المواطنين والحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

وقال سموه إن الدولة ستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم..منوها بأن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة «كورونا» على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي ولتتجاوز الوضع الراهن الصعب بقوة وتحد من تبعاته وتداعياته.

وأشاد سموه بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة «فيروس كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

وقال سموه «نجدد شكرنا وتقديرنا لدوركم وجهودكم المخلصة في خدمة مجتمعكم والحفاظ على سلامة أهلكم».

حضر الافتتاح.. سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.