الامارات | بالفيديو شرطة ابوظبي توقف مركبات ومشاة خلال فترة التعقيم ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو شرطة ابوظبي توقف مركبات ومشاة خلال فترة التعقيم ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت دوريات شرطة ابوظبي عددا من المركبات والمشاة مساء اليوم على التقاطعات والطرق للتأكد من خروجهم للضرورة او حصولهم على تصريح خروج خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني .

ونص قرار النائب العام الذي صدر اخيرا على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، تكبد المخالف غرامة قدرها 2000 درهم.

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وأفادت شرطة ابوظبي انها توفر عبر موقعها الالكتروني adpolice.gov.ae تصاريح الخروج للراغبين خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم الأحد المقبل.

وأشارت الي ان هذه الخطوة تأتي دعما لجهود البرنامج وتعزيز سلامة الأفراد ، داعية افراد المجتمع الى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.