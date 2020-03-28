الامارات | افتتاح مركز لفحص "كورونا" خلال 5 دقائق .. تعرف إلى المكان وطريقة حجز الموعد

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز لفحص "كورونا" خلال 5 دقائق .. تعرف إلى المكان وطريقة حجز الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مبادرة متميزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، وأقامت مركزاً لإجراء الفحص بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على سلامة أفراد المجتمع، والإطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها "صحة" للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

ويعمل مركز المسح التابع لشركة "صحة" والذي أقيم في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي طيلة أيام الأسبوع، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً، وتم تجهيز المركز بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تتفاني في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً، ويقدم المركز خدماته بمعدل 600 شخص يومياً.

وقال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة" إن على الراغبين في إجراء الفحص القيام أولاً بإجراء التقييم المبدئي لحالتهم من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، والإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح المقام في مدينة زايد الرياضية لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، إذ ستعطى الأولوية لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة. أما الراغبين باجراء الفحص عن الفيروس للإطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة مادية 370 درهما إماراتيا.

Advertisements

وأضاف أن للمركز أربعة مداخل (مسارات) يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، والذي يتم من داخل السيارة، فلدى اقتراب السيارة من مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية يتلقى الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة ( اف ام) عبر جهاز الراديو في السيارة، وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة "صحة" (شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ترحب بكم في مركز المسح)، وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع ابقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد موظفي شركة "صحة" ويقدم له معقم طبي لتعقيم يديه، ويطلب منه ادخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة.

وأوضح أنه عند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر للمركز، ويطلب منه فتح نافذة السيارة وارجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة وأنه بامكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".

وأكد محمد حواس الصديد ضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الإنتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح التابع لشركة "صحة" والبقاء في المنزل لحين وصول النتيجة له والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة "صحة" للجميع بالسلامة والعافية.

لتلقي الخدمة في مركز المسح بالإمكان حجز المواعيد من خلال الاتصال على استجابة 8001717.