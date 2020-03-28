«شرطة أبوظبي» تفعل 17 منصة لزيارة النزلاء عن بعد

استكملت «شرطة أبوظبي» تفعيل 17 منصة ضمن مشروع مبادرة «نافذتي» للزيارة عن بعد موزعة على مراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي فيما يجري تفعيل 8 مراكز في العين والظفرة.

يهدف مشروع مبادرة «نافذتي» إلى تخفيف الجهد والوقت على الأسر لزيارة النزلاء وجمعهم معا خلال زيارات مرئية في أوقات مناسبة عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد أحمد سيف بن زيتون مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي «أن مبادرة نافذتي تأتي للتواصل الذكي عن بعد حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة.. وتعكس هذه الخدمة التي تتم بطريقة سهلة وسلسة وآمنة، وخلال فترة قياسية نقلة نوعية في مستوى التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الشهر الرقمي الذي يقام تحت شعار «اكسب وقتك» يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في أبوظبي مؤكداً الاهتمام بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية.

وذكر أنه تم ربط مراكز الشرطة في إمارة أبوظبي بمبادرة «نافذتي» حتى يتسنى للأهالي الاستفادة من مزاياها خصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم ولحجز المواعيد التواصل على عدة أرقام هواتف: 025047246025047388025047479025047138.

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