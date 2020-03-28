الامارات | ‏محمد بن زايد يفتتح مركزاً لفحص "كورونا" من المركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏محمد بن زايد يفتتح مركزاً لفحص "كورونا" من المركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، "مركز الفحص من المركبة"، الذي أقامته "صحة" للأفراد، للكشف عن فيروس كورونا.

وقال سموه، الذي يظهر في إحدى الصور التي نشرها، وهو يخضع للفحص من نافذة سيارته: "‏افتتحت اليوم (مركز الفحص من المركبة)، الذي أقامته (صحة) للأفراد، للكشف عن فيروس (كورونا)، ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة، التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".