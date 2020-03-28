الامارات | «اقتصادية رأس الخيمة» تغلق مركز سعادة المتعاملين وتنجز معاملاتها إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية رأس الخيمة» تغلق مركز سعادة المتعاملين وتنجز معاملاتها إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إغلاق مركز سعادة المتعاملين، على أن يتم إنجاز المعاملات إلكترونياً، بدءاً من يوم غدٍ. ووجهت المتعاملين إلى استخدام قنواتها الإلكترونية، لإنجاز معاملاتهم. يأتي قرار الدائرة، في إطار التزامها بالتدابير والتوجيهات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، بجانب توفير بيئة صحية آمنة لمتعامليها وموظفيها. وأكدت أن قرار الإغلاق والعمل إلكترونياً سيستمر حتى إشعار آخر.



وأوضح مدير عام الدائرة، د. عبدالرحمن الشايب النقبي، أن المتعاملين، الذين لديهم معاملات لدى الدائرة، سواء لتجديد رخصة أو إلغائها، أو دفع مخالفات، أو متابعة تظلم، أو تقديم شكوى لدى قسم الحماية التجارية، أو أي استفسار، بإمكانهم زيارة موقع الدائرة، أو المراسلة من خلال البريد الإلكتروني المخصص لإنجاز المعاملات، أو عبر مركز الاتصال.



ولفت إلى أن الدائرة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال، في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أنها استطاعت ربط موظفيها العاملين عن بُعْد بأجهزة الدائرة، لتيسير التعامل مع كل أنواع المعاملات، واستكمال الإجراءات الخاصة بها، والتواصل مع المراجعين إلكترونياً.