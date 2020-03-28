شرطة أبوظبي تشكر أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

توجهت، شرطة أبوظبي، بالشكر لكافة أفراد المجتمع لالتزامهم بالبقاء في المنازل وإخلاء الطرقات أثناء عمليات التعقيم الوطني، في صورة وطنية أظهرت وعي الجمهور وإدراكه لأهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لأجل سلامة الجميع. بحسب ما أوردته شرطة أبوظبي عبر تغريدة في حسابها على" تويتر" اليوم.

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