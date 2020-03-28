الامارات | برق وأمطار "رعدية" اليوم وغداً.. وانخفاض في "الحرارة" الإثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن برق وأمطار "رعدية" اليوم وغداً.. وانخفاض في "الحرارة" الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم مغبر وغائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها برق ورعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية، بينما يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها برق ورعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني الرؤية.

Advertisements

وأوضح المركز أن سرعة الرياح تراوح بين 30 و35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الإثنين سيصبح غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة صباحاً، يصاحبها البرق والرعد، على أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً غرباً.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها بين 25 و35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر، الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.