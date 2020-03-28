الامارات | ترقبوا عند الخامسة مساءاً.. الإحاطة الإعلامية لوزارتي "الصحة" والخارجية" حول مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا عند الخامسة مساءاً.. الإحاطة الإعلامية لوزارتي "الصحة" والخارجية" حول مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل الإمارات اليوم مباشرة على الهواء الإحاطة الإعلامية السابعة لحكومة الإمارات التي تعقدها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حول مستجدات فيروس كوفيد 19، وذلك في الخامسة من مساء هذا اليوم، "السبت 28 مارس، 2020". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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