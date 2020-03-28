بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تعفي طلابها من رسوم المواصلات والتغذية خلال فترة التعليم عن بعد

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قرر مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية إعفاء أولياء أمور الطلبة الملتحقين بجميع مدارسها في الدولة من سداد رسوم المواصلات والتغذية طوال فترة التعليم عن بعد.

ويتيح القرار لكل من دفع تلك الرسوم استردادها أو إضافتها إلى حسابه مع المدرسة بهدف الاستفادة منها لاحقا.

تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتنفيذاً للقرارات المعلنة من وزارة التربية والتعليم وحرصاً من مدارس الإمارات الوطنية على تسخير كل الإمكانات للتيسير على أولياء الأمور وتسخير كافة الظروف التي تسهم في رفع المستوى التعليمي والمعرفي لطلابها واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.