الامارات | الأمين: ممارسة الرياضة مبرر “غير مقبول” لمخالفة تعليمات البقاء في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين: ممارسة الرياضة مبرر “غير مقبول” لمخالفة تعليمات البقاء في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المكتب الإعلامي لخدمة الأمين من تداول الاشاعات بخصوص فايروس كورونا المستجد مؤكداً على ان ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمسائلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف المكتب أن الحفاظ على امن المجتمع مطلب ضروري للجميع من خلال تتبع الاخبار من المصادر الرسمية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمنزل في إطار مبادرة "خلك في البيت" مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الوقائية عند الخروج مثل ارتداء الكمامات والقفازات والابتعاد عن التجمعات، بترك مسافة آمنة مع

الأشخاص الموجودين.

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وأكدت أن إصرار البعض على اتخاذ ممارسة الرياضة حجة أو مبرر للخروج من المنزل ليس مقبولاً على الإطلاق في الوقت الراهن، لأن الصحة والسلامة أهم من ممارسة الرياضة، فضلاً عن إمكانية القيام بذلك داخل المنزل.

وطالبت خدمة الأمين بضرورة متابعة الإرشادات الصحية من الجهات المختصة بخصوص العزل المنزلي لمدة 14 يوما بالنسبة للأشخاص للمخالطين لحالات الفحص الايجابي للفيروس إذ أن خرق العزل المنزلي مجرم بحسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شان مكافحة الامراض السارية وقوانين وتعليمات الجهات المختصة في الدولة.

واوضحت أنه بحسب المادة 33 من القانون فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم لكل مصاب يعرف بإصابته بالمرض ولا يلتزم بالتدابير الوقائية ولم يتقيد بالتعليمات التي تعطى.

يذكر أن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أصدر أخيراً القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتضمن القرار نصوص بعض المخالفات ومنها، 2000 درهم غرامة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية 1000 درهم غرامة لقائد كل مركبة يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحد أكثر من 3 أشخاص 1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد 1000 درهم غرامة في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة .