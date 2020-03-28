إصابة عاملين في انفجار أسطوانة بمطعم في دبي

تحرير الأمير (دبي) انفجرت أسطوانة غاز بمطعم سيخ كباب بمنطقة الخوانيج في دبي، فجر أمس، ما تسبب في إصابة عاملين كانا محصورين جراء انهيار شبه كامل للمبنى المكون من طابق واحد، فيما سمع سكان المنطقة دوي الانفجار. وأفادت إدارة الدفاع المدني بدبي بتوجه فرق الإطفاء من مركز المزهر فور ورود البلاغ، وتمكنها من السيطرة على الحريق في غضون 23 دقيقة دون أي خسائر بالأرواح، فيما لم تقدر الخسائر المادية بعد، وقد تمكنت من إنقاذ العاملين، وهما بحالة صحية جيدة.

وتبين من الفحص المبدئي أن الانفجار نتج عن تسرب غاز من الأسطوانة، ما أدى إلى انفجارها، وأسفر ذلك عن تهشم واجهة المحل، وإحداث انهيار شبه كامل في مبنى المطعم.

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