أطلقتها شرطة أبوظبي.. مسابقتان لتعزيز القراءة

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مسابقتي «صمم مكتبتك» و«زوايا مكتبة منزلك» للمنتسبين وعائلاتهم بهدف التحفيز على القراءة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للقراءة والتي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي والتركيز على ترسيخها ضمن العائلــة.

وأكدت اللجنة اهتمامها بتبني مبادرات مبتكرة وتقديم خدمات ذات جودة عالية تسعد المجتمع وترتقي بموظفيها، من خلال استحداث أفضل طرق القراءة التي تعزز ريادة الإمارة في مؤشرات التنافسية.

وتركز المسابقتان على تعزيز ثقافة القراءة وشغل أوقات فراغ المنتسبين وعائلاتهم من خلال المسابقة الأولى «صمم مكتبتك» والتي تتيح للراغبين من المنتسبين المشاركة في تصميم مكتبة صغيرة في ركن هادئ في المنزل.

أما المسابقة الثانية المتمثلة بـ «زوايا مكتبة منزلك» فهي عبارة عن تنظيم حلقة نقاشية أسرية من خلال قراءة أولياء الأمور كتابا تتم مناقشته مع الأبناء في جو عائلي لإثراء ثقافة الحوار مع الأبناء.

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