«آمر» عن بعد

دبي (الاتحاد) أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تفعيل نظام العمل عن بعد لمركز الاتصال «آمر» وذلك من يوم أمس الأول الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.

وأكدت الادارة جاهزيتها وتعاونها وسرعة استجابتها لإنجاح عملية التحول إلى العمل عن بعد وسعيها لتنفيذ قرارات الحكومة الرشيدة التي تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة أن أداء مركز الاتصال «آمر» أظهر الجاهزية والكفاءة العالية للكوادر الوطنية القادرة على تقديم الأفضل دائما، لافتا أن إقامة دبي تعمل بكفاءة وفاعلية تكاتفاً مع مختلف الجهات الأخرى لتعزيز واستمرارية جودة الحياة لمجتمع الإمارات، تنفيذاً لرسالة القيادة الرشيدة في الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الظروف والتكيف مع التغيرات.

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