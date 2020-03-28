2679 مقترحاًً مجتمعياًً طبقتها شرطـة الشارقـة

أحمد مرسي (الشارقة )

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أن القيادة تلقت خلال الفترات الماضية، 7490 مقترحاً من كافة الشرائح المجتمعية، من العاملين والمتعاملين، تتعلق بالشؤون التقنية والإدارية والاجتماعية والبيئية والمرورية والأمنية، وأن هناك نحو 2679 مقترحاً منها تم تطبيقه.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، اتخذت نهجاً مستمداً من رؤية واستراتيجية وزارة الداخلية، في فتح الأبواب والاستماع لأي مقترح يصب في الصالح العام ويهدف لتطوير وتحديث وتسريع آلية العمل في كافة المجالات.

وأشار إلى أن المقترحات الإدارية جاءت في المقدمة، تلتها الاجتماعية ثم الأمنية والمرورية والبيئية والتقنية، مضيفاً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة فعلت أيضاً الفترات الماضية، من قنوات التواصل الاجتماعي بينها وبين الجمهور، من خلال العديد من القنوات والبرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة. وتابع أن القيادة لديها نحو 265 ألف متابع على «تويتر» ونحو 136 ألف متابع عبر موقع انستجرام، ونحو 20 ألف متابع عبر «فيس بوك»، لافتاً إلى أنها نظمت 260 حلقة تليفزيونية، من برنامج الشرطي عبر نحو خمس سنوات، وأكثر من 700 إصدار لمختلف للفئات العمرية المتنوعة، وذلك في ضوء تفعيل التوعية والتواصل المجتمعي مع كافة الشرائح المجتمعية.

دور الإعلام

قال قائد عام شرطة الشارقة إن للإعلام دورا كبيراً في تعزيز العمل الأمني، حيث ساهم في نشر وتوعية الرسائل التوعوية والحملات الأمنية والمبادرات للمستهدفين، منوها إلى أن نسبة الرضا عن الحملات التوعوية وصلت لنحو 84 في المائة، وأن نسبة الشعور بالأمن والأمان وصلت لـ 99 في المائة.