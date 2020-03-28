400 درهم غرامة ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام إلى توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة ضمن حملة درب السلامة.

وحذرت من جلوس الطفل أقل من 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سم بالمقعد الأمامي للسيارة، تجنبا لوقوع أمور لا تحمد عقباها على الأطفال أثناء تواجدهم في المركبة، وذلك في إطار أولوية جعل الطرق أكثر أماناً وخطة الضبط المروري لحماية الأطفال، وضمان سلامتهم داخل المركبات.

ودعت إلى أهمية تعزيز السلامة المرورية، والمحافظة على الأطفال بوضعهم في المكان المخصص والمناسب لهم، مشيرة إلى مسؤولية أولياء الأمور وسائق المركبة عن توفير كل ما يضمن حماية الأبناء من النتائج المحتملة التي قد تقع جراء الحوادث المرورية، لافتة إلى أن وجود مقاعد مخصصة للأطفال يوفر لقائد المركبة التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق.

وشددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي من منطلق الحرص على سلامة الركاب والأطفال، على تكثيف الضبط المروري للمخالفين الذين لم يقوموا بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة ضمن حملة درب السلامة.

كما شددت على أهمية عدم ترك المفتاح داخل السيارة أو ترك محركها يعمل في حال النزول منها، خصوصاً إذا كان بداخلها أطفال، ونبهت قائدي المركبات، إلى أن ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي مخالف لقانون السير والمرور وعقوبته الغرامة 400 درهم، و4 نقاط مرورية، مشيرة إلى مخاطر ركوبهم في المقاعد الأمامية في حال توقف السيارة بصورة مفاجئة، أو عند وقوع الحوادث المرورية، ما يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، ومن ثم الارتطام بالأجزاء الداخلية للمركبة، وربما يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الصدم أو انقلاب السيارة.