8 نباتات طبيعية للمرة الأولى في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

تمكن فريق البحث في محمية وادي الوريعة الوطنية خلال مسوحات تمت مؤخراً من رصد 8 أنواع جديدة من النباتات الطبيعية والجبلية تنمو للمرة الأولى في إمارة الفجيرة، نتيجة موسم الأمطار الأخير الذي أنعش نمو النباتات الطبيعية والحياة الفطرية، حيث يعتبر الموسم الأغزر أمطاراً في السنوات الأخيرة، وذلك حسب بلدية الفجيرة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، أن غزارة الأمطار خلال الموسم مكنت العديد من أنواع النبات من النمو، حيث تم تسجيل 8 أنواع جديدة من النباتات لم تسجل مسبقاً في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن هذه الاكتشافات جاءت نتيجة جهود وحرص فرق العمل المتخصصة في البلدية ودورها الفعال والمتواصل في حماية البيئة ومصادر المياه والأنظمة البيئية، بالإضافة إلى محاربة الرعي الجائر وتدهور الموائل، وقد صنفت جميع الأنواع الثمانية بأنها من الأعشاب والشجيرات، وبعضها يستخدم علاجات عشبية طبيعية في المنطقة العربية.

وأضاف: يدرس فريق البحث في محمية الوريعة نوعية النباتات الجديدة، والتي توجد في المناطق الجبلية والسهلية وهي «أبو كريم، حشام، زنمة، عسط، عيتمان، غبيشة، غريراء، لصاق»، وقد كانت قديماً مصدراً مهماً للعلاجات، وبعضها كان مصدراً غذائياً للحيوانات، وبدورها ستقوم بلدية الفجيرة بالمزيد من البحوث للعمل على استكشاف المعلومات حول هذه النباتات، وطرق الاستفادة منها والحفاظ عليها في بيئتها التي ظهرت فيها في محمية الوريعة.

بدوره، قال علي الحمودي مدير محمية الوريعة، إن هذا الاكتشاف يظهر أهمية محمية وادي الوريعة الوطنية وجهود حكومة الفجيرة في الحفاظ على البيئة، حيث أدى العمل المتواصل لفريق عمل المحمية إلى منع الانتهاكات والتجاوزات ومنح الفرصة لهذه النباتات للظهور مجدداً في المنطقة.