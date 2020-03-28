خدمات محاكم رأس الخيمة «عن بُعد»

رأس الخيمة (وام) أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن توفير كافة خدماتها القضائية والتوثيقية عن بُعد اعتباراً من غد الأحد، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية التي تستوجب التباعد الجسدي، للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم: إن الدائرة توفر 193 خدمة إلكترونية، من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني تمكن المتعاملين من استخدامها على مدار الساعة، ودون الحاجة للحضور للمحاكم، كما توفر باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك من تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة، وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية وطلبات التنفيذ وطلبات الصرف والطلبات في الأمور الوقتية والمستعجلة، بالإضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ، والاطلاع على ملف الدعوى، بالإضافة إلى توفير خدمات دفع الأمانات والنفقات وأمانات التركات وخدمات الدفع السريع، كما توفر المحاكم خدمات إلكترونية دون الحاجة للاشتراك.

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