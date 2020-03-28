46 مليون درهم من «خيرية الشارقة»

أحمد مرسي (الشارقة)

خصصت جمعية الشارقة الخيرية 46 مليون درهم لحملتها الرمضانية لهذا العام، يستفيد منها735 ألف مستفيد، مترجمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا «كوفيد- 19»، من خلال رفع شعار «خليك في البيت»، لتوصيل المساعدات لمستحقيها، وكذلك إلغاء الخيام الرمضانية، وتوزيع نحو 600 ألف وجبة إفطار بعيداً عن الزحام والاختلاط بين الصائمين.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، عبر مؤتمر صحفي عقد عن طريق الاتصال المرئي، أن جميع المساعدات والمبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال حملتها الرمضانية لهذا العام رصدت 3 ملايين درهم، لدعم التعلم عن بُعد، وتسعى الجمعية لمضاعفة المبلغ إلى 6 ملايين درهم.

كما رصدت الجمعية 10 ملايين درهم لتوزيع 600 ألف وجبة إفطار على أفراد المجتمع في مداخل ومخارج الإمارة في مواقع مختارة بعناية ليستفيد منها الجميع، في البطائح والمدام والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن بواقع 20 ألف وجبة يومية، كما خصصت 3 ملايين درهم للمير الرمضاني، يستفيد منها 3 آلاف أسرة، تضم نحو 15 ألف شخص، حيث يتراوح عدد أفراد الأسرة الواحدة نحو 5 أفراد، وبالتنسيق مع جهات توصل المساعدات لمستحقيها بطريقة آمنة تراعي الظروف الصحية في إرسال المير الرمضاني.

وأوضح أن الجمعية رفعت مخصصات زكاة المال هذا العام من 15 مليون درهم لـ 20 مليون درهم تقدم لأكثر من 6 آلاف أسرة، تضم نحو 30 ألف مستفيد، كما تقوم الجمعية بمساعدة 600 شخص مسجل لديها في حال تأثرهم بالأوضاع والظروف الراهنة وأزمة «كورونا».

وأكد أنه تقرر صرف مستحقات زكاة الفطر بواقع 15 ألف فطرة زكاة للأسر بقيمة 3 ملايين درهم، يستفد منها نحو 75 ألف شخص، واعتماد كسوة العيد بقيمة 3 ملايين درهم للمستحقين المقدرة أعدادهم بواقع 3 آلاف أسرة، أي ما يعادل 15 ألف مستفيد.

وأكد أن الجمعية، وفي ضوء اهتمامها بتفريج الكربة، خصصت 4 ملايين درهم للإفراج عن 100 نزيل من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة. وأشار إلى أن الجمعية تستهدف تعاون المحسنين لتوفير 6 ملايين درهم كعلاج لـ 100 حالة مرضية خلال الشهر الفضيل يحتاج أصحابها القيام بعمليات جراحية مكلفة.

الأسر المتعففة

أفاد علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلته عبر «الفيديو كونفرانس»، أن الجمعية أطلقت حزمة مبادرات تستهدف الأسر المتعففة لتأمين احتياجاتها الأساسية، وتمكينهم من البقاء بمنازلهم تضمنت توفير وجبات غذائية بواقع 250 وجبة يومياً لطلبة جامعة الشارقة الموفدين من جنسيات أخرى، بجانب توزيع 3 آلاف جهاز لوحي على الطلبة المعسرين.

وأضاف أن حزمة المبادرات تضمنت تنفيذ مبادرة «ميرك علينا» للأسر المتعففة، إضافة إلى تشغيل عيادة غسيل الكلى لتوفر جلسات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي.