أمطار متوقعة اليوم وانخفاض الحرارة الاثنين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم في الدولة غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة هطول أمطار على فترات، وعلى مناطق متفرقة، خاصة المناطق الساحلية والشمالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عُمان.

وقال إن الطقس غداً سيكون غائماً بوجه عام مع أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي.

وتوقع أن يكون طقس الاثنين غائماً إلى غائم جزئياً، مع هطول أمطار على مناطق متفرقة، خاصة شمالاً يصاحبها البرق والرعد أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، خاصة غرباً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.