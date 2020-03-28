تعقيم 24 منطقة بدبي

آمنة الكتبي (دبي)

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، البدء في تعقيم 24 منطقة في إمارة دبي ابتداء من منطقة هور العنز، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم الطرق الداخلية في المناطق، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده.

وقال لـ«الاتحاد»: إن المعقمات آمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية وننصح الجمهور بعدم الخروج لإنجاح برنامج التعقيم الوطني وتنفيذه بسلاسة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة في إمارة دبي، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف: المطلوب تضافر جهود جميع فئات المجتمع كافة، موضحاً أن برنامج التعقيم الوطني يأتي حرصاً على مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع ومن بينها الإمارات، لافتاً أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.