«السلامة في المنزل».. كتيب توعوي إلكتروني للصغار

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيباً إلكترونياً لجميع أفراد العائلة، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن باقة من الأنشطة الفنية، والذهنية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز أدوات السلامة ومفاهيمها لدى الأسر والأطفال داخل منازلهم.

وقامت الإدارة بنشر وتوزيع الكتيب إلكترونياً على أولياء الأمور، للاستفادة من محتوياته، وتطبيق أنشطته مع أطفالهم في المنزل، وخصصت الإدارة رابطاً إلكترونياً في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» و«إنستغرام» (@childsafetyuae) للأسر الراغبة في تنزيل الكتيّب والاستفادة منه.

كما أطلقت الإدارة فيديوهات توعوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الأهل حول أساسيات وإرشادات السلامة المنزلية، وتوضيح أبرز الأدوات التي قد تشكل مصدر خطر للأطفال. وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «دعت الحاجة اليوم في ظل وجود الأطفال في المنزل طوال اليوم، إلى ضرورة انتباه الأمهات والآباء بشكل كامل لأطفالهم في جميع الأوقات».

وأضافت: «نسعى من خلال إطلاق كتيب السلامة في المنزل إلى رفع الوعي المجتمعي حول سلامة الطفل، وتقديم المعلومات والإرشادات التوعويّة بطرق ممتعة تجمع الأسرة سوياً، وتجد طريقها بسهولة نحو عقول الأطفال، من خلال ما يحويه من أنشطة وما يصاحبها من صور تعبيرية حول الأدوات المنزلية الحادة والخطيرة، وغيرها من الألغاز التوعوية». ويتضمن الكتيب نشاط قص ولصق الصور وتصنيفها.