فيصل الكعبي لـ «الاتحاد»: تدابير لضمان كفاءة العملية التعليمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان، اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد، وتضمن صحة وسلامة الطلاب والهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث تم تفعيل نظام «التعلّم عن بُعد» لجميع الطلاب، ونظام «العمل عن بُعد» لبعض الموظفين أصحاب المسؤوليات غير الحرجة.

وقال لـ «الاتحاد»: إن إحصاءات يومي الأحد والاثنين في أول أسبوع من التعلّم عن بُعد، بلغت محاولات الطلبة للإجابة عن الأسئلة 3 آلاف و811 محاولة، فيما بلغ إجمالي المناقشات الفصلية عن بعد أكثر من ألفي مناقشة بين الطلبة والمحاضرين، واطلع الطلبة على 53 ألفاً و505 ملفات إلكترونية وعروض تقديمية وملفات أخرى.

وقال الكعبي إن الأكاديمية تمتلك أحدث الوسائل والأدوات التعليمية، بالإضافة إلى استراتيجية واضحة ومرنة للتعلم عن بُعد، تم وضعها وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، وقد أظهر طلاب الأكاديمية، نضجاً ووعياً في استخدام الوسائل التقنية، وبرز أسلوبهم الإيجابي في التعامل مع تجربة «التعلّم عن بُعد»، مؤكدين أن النظام المطبق ساهم في رفع مهاراتهم الإلكترونية والمعرفية، ما يدفعهم للتعلّم الذاتي والاعتماد على النفس، والاجتهاد في البحوث للحصول على المعلومات من مختلف المصادر.

وأضاف: بالنسبة إلى الهيئتين التدريسية والأكاديمية، تم تفعيل الاجتماعات عن بُعد، بالاعتماد على أحدث التقنيات والتطبيقات المصممة خصيصاً لهذا الغرض.

كما تم توجيه الجميع بالالتزام بالقواعد الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الموارد البشرية، التي تضمن تفادي الإصابة بفيروس كورونا، وتضمن المداومة على نظافة اليدين والأسطح، من خلال التطهير والتعقيم المستمرين، وتجنب السلام باليد، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المكتظة والمختلطة، كما دعت الأكاديمية في هذا الإطار إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والابتعاد عن الشائعات والأخبار المغلوطة التي من شأنها إثارة حالة من الخوف والقلق غير المبرر.

وأشار إلى أن أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية، تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمؤسسات والأفراد في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توفير التعليم مزدوج المنهج الأكاديمي والمهني، حيث الاعتراف بالتعلّم والخبرات السابقة، وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى وظيفة.

وقال: «نستطيع أن نؤكد أن تجربة التعلم عن بُعد ناجحة بكل المقاييس، إجمالاً، وبالنسبة للأكاديمية تقدم الأكاديمية الحصص لجميع الطلاب في منازلهم بطريقة تفاعلية تحاكي الواقع، وفق جدول زمني تم وضعه بدقة ليتناسب مع متطلبات كل مادة من المواد التعليمية، وقد سبق ذلك بحوالي أسبوعين إجراء تجربة مبدئية، تضمنت قياس وتقييم أثر التجربة، والاطلاع على ملاحظات الكادر التعليمي والطلاب لضمان جاهزية أمثل للدراسة عن بُعد».

6 برامج أكاديمية

أوضح الكعبي أن رسالة الأكاديمية تتمحور حول تأهيل المؤسسات والأفراد، بالاستناد إلى معايير دقيقة تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية بما يكفل إيجاد قوة وطنية متعددة التخصصات ومتماسكة، متجانسة، دائمة، قادرة على حماية المجتمع الدولي وأفراده ومقوماته، وتقدم العديد من البرامج الأكاديمية التي تشمل: بكالوريوس إدارة استمرارية الأعمال، بكالوريوس الإدارة المتكاملة للطوارئ، دبلوم وبكالوريوس الشرطة والأمن، دبلوم مسرح الجريمة، دبلوم وبكالوريوس الأمن الوطني، وماجستير القيادة في الشرطة والأمن، وقال: «تتعاون أكاديمية ربدان مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير وتقديم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وقد تم تصميم البرامج كي تسهم في تعزيز الكفاءات والمهارات القيادية لدى الأفراد لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال التعليم العملي والتطبيقي واستضافة الخبراء المتخصصين».

3 ملايين و475 ألفاً

تحتوي مكتبة أكاديمية ربدان على مقتنيات مطبوعة وإلكترونية لإدارة محافظ المئات من المجلات والآلاف من الكتب، إضافة إلى محافظ تدريسية في مختلف المجالات ذات الصلة بالسلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات وأكثر من 3,475,000 من المقتنيات الإلكترونية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وما يزيد على 5000 من المطبوعات الصادرة عن أهم الجامعات ودور النشر العالمية المتخصصة.