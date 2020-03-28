دبي (الاتحاد) وجّه معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، رسالة شكر عبر حسابه على «تويتر»، توجّه فيها إلى الميدان التعليمي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور. وقال معاليه إن الوزارة بنهاية الأسبوع الأول من تطبيق التعلّم عن بُعد، تمكنت بفضل عطاء الميدان التعليمي وانضباطه من تجاوز أبرز المعوقات. وقال: «كسبنا الرهان بكم، وحققنا مكاسب تربوية وتعليمية واجتماعية أخرى عديدة».

وأضاف معاليه: «بمداد من كلمات الشكر والعرفان، نعبّر عن عظيم فخرنا وامتناننا لكم. لقد كنتم عند حسن الظن بكم، عطاء وانضباطاً وعملاً، وتوّجتم به نجاحاً مميزاً لرحلة التعلّم عن بُعد في أسبوعها الأول. نحن اليوم بتكاتفكم وبما أظهرتموه من روح المسؤولية تجاوزنا بحمد الله أبرز المعوقات». ولفت معاليه في رسالته إلى أننا «على يقين بأن هذا النجاح سيتتابع لأنكم على قدر المسؤولية، ولأن هذا الوطن يستحق منا أن نخلص له، وأن بناء أجيال الوطن والنهوض بها تعليمياً، هي مهمة كل فرد فينا».

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كانت هذه تفاصيل خبر عقب مرور أسبوع على «التعلم عن بعد».. الحمادي: كسبنا الرهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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