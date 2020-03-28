«طازج» تطبيق ذكي لتوصيل أسماك أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

وقعت جمعية الصيادين بأم القيوين، ودائرة البلدية في أم القيوين اتفاقية تعاون مع شركة خاصة بدبي، تتضمن عرض الأسماك المتوافرة يومياً، عبر تطبيق ذكي «طازج» تشرف عليه الشركة، ويتم توصيلها إلى منازل الزبائن في مختلف مناطق الإمارة، بأسعار مناسبة.

وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن الهدف من الاتفاقية هو الحد من تجمعات الافراد، والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، وتوفير الأسماك المحلية دون الحاجة للذهاب إلى الأسواق، لافتاً إلى أن الأسعار تختلف حسب العرض والطلب.

وأشار إلى أن الجمعية بدأت بشراء الأسماك من الصيادين وأصحاب مزارع تربية الأسماك، وعرضها على التطبيق، وأعدت قائمة يومية بالأنواع المتوافرة وأسعارها بالكيلو جرام، وقامت بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيراً إلى أن الجمعية بالتعاون مع البلدية ستتولى عملية التدقيق على جودة الأسماك وصلاحيتها، والالتزام بشروط التغليف، ووضعها داخل صندوق مع كمية ثلج تغطي كل الأسماك وتضمن حفظها بشكل صحيح، وإيصالها إلى الزبون.