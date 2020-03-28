توصيل الأسماك «مجاناً» في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أعلنت جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، إلغاء رسوم توصيل الأسماك للمنازل في أبوظبي، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى دعم الجهود الحالية لتخفيف الرسوم والأعباء على المواطنين والمقيمين، وبهدف ضمان توصيل الأسماك، وفقاً لمتطلبات وتطلعات سكان الإمارة.

وقال محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك: قررت الجمعية أن يكون التوصيل مجاناً خلال الفترة الحالية، وبرغم إغلاق السوق ضمن الإجراءات الاحترازية المعلنة مؤخراً، إلا أن خيار توصيل الأسماك ما زال متاحاً للجمهور، عبر التواصل مع الجمعية لطلب الأسماك، حيث يتم التوصيل مجاناً، ووفقاً لإجراءات الأمن والسلامة، والتي تم التشديد عليها خلال الأيام الماضية، ونحرص على اتباع كافة الإجراءات التي تضمن وصول الكمية المطلوبة خلال فترة زمنية وجيزة.

وأضاف: إن الجمعية حريصة على المشاركة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وملتزمة بكافة القرارات الصادرة من الجهات المعنية، نظراً لدورها المهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، في الحفاظ على الثروة السمكية، والتي تشكل مصدراً مهماً من مصادر الغذاء في أبوظبي، فتوافر الغذاء أولوية وهدف استرتيجي تتكاتف لتحقيقه جميع الجهات المعنية، ما جعلنا نعمل على إيجاد المبادرات والقرارات التي تصب في مصلحة المجتمع، خاصة ونحن نواجه في هذه الفترة تحدياً مشتركاً، يتطلب التعاون والتكاتف والترابط للتغلب عليه.

وأشار إلى أنه تم تعريف الصيادين خلال الفترة الماضية، بالقرارات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بالالتزام بأعلى معايير النظافة والتعقيم، ومنذ إغلاق السوق تلقت الجمعية العديد من طلبات التوصيل إلى المنازل، حيث وفرنا مجموعة من أرقام الهواتف للتواصل المباشر مع الجمهور، ونواصل تقديم الخدمة لهم متبعين اشتراطات ومعايير السلامة.

ولفت إلى أن الجمعية تواصل تنظيم مزاد الأسماك، إلا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات منها الحرص على مسافة فاصلة بين الموجودين في المزاد، بهدف ضمان الوقاية الشخصية، واشتراط ارتداء القفازات الشخصية والكمامات تعزيزاً وتماشياً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً، مؤكداً أن الجمعية ستواصل مبادراتها وقراراتها التي تسهم في دعم المواطنين والجمهور.