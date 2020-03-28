لمياء الهرمودي (الاتحاد) واصلت بلدية مدينة الشارقة أعمال التعقيم والتطهير لجميع شوارع ومماشي وأنحاء المدينة الباسمة، بالتعاون مع الشركاء: القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن أعمال التعقيم تأتي في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تستمر بشكل يومي في ساعات المساء ولغاية ساعات الفجر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتوفير إجراءات السلامة وشركة «بيئة» التي تسهم في دعم جهود التعقيم بمعداتها المختلفة لرش الأرصفة والمماشي ورش الدخان المعقم في أجواء المدينة لمنع انتشار العدوى والمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم شوارع الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.