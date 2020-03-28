تعقيم قطارات المترو ومركبات الأجرة بدبي

دبي (وام) أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انتهاءها من تعقيم جميع محطات «مترو دبي» البالغ عددها 47 محطة، وقطارات المترو بإجمالي 79 قطاراً، وكذلك محطات وقطارات ترام دبي بمجموع 11 محطة و11 قطار ترام علاوة على تعقيم 1372 حافلة، فيما يتواصل العمل على استكمال تعقيم محطات إيواء الحافلات البالغ عددها خمس محطات إضافة إلى 17 محطة للحافلات، في حين تم تعقيم جميع مركبات الأجرة ومركبات الليموزين ومركبات التنقل المشترك «التأجير الذكي» في دبي التي يزيد عددها على 17000 مركبة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى مستويات الوقاية لمجتمع دبي من خلال التعاون مع الجهات المعنية عبر تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع مستخدمي وسائل النقل العامة.

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