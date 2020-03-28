سكان العين وضواحيها.. بالبيت

عمر الحلاوي (العين)

شهدت الشوارع الرئيسة في مدينة العين انخفاضاً كبيراً في الحركة المرورية وعدد السيارات خلال النهار الأيام الماضية، وبدت بعض الشوارع خالية بالكامل، في استجابة واضحة لدعوات «خليك بالبيت» في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

كما انخفضت بشكل كبير أعداد المتسوقين في المراكز التجارية مع التزام كثير من السكان بلبس القفازات والكمامات، عند التسوق أو في الأماكن العامة، ووضعت المرافق العامة التي تشهد استقبال المراجعين علامات في الأرضيات والكراسي للتباعد وعدم توقف أو جلوس الأفراد بالقرب من بعضهم بعضاً، كما وضعت الجهات الحكومية لافتات «خليك بالبيت» على الطرقات، فيما خلت الحدائق العامة في مدينة العين من الزائرين بشكل كامل بعدما كانت تشهد ازدحاماً كبيراً وخاصة في فترة الإجازة الأسبوعية.

إلى ذلك، تواصل بلدية مدينة العين تعقيم الطرقات والأسواق والمناطق التي تشهد ازدحاماً مثل المنطقة الصناعية، وشارع الشيخ خليفة وشارع عود التوبة والشارع العام، بالإضافة للجيمي مول وغيرها من المناطق العامة، كما أنتهت البلدية من تعقيم جميع الحدائق والمرافق العامة.