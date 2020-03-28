781 آلية ومعدة و1098 شخصاً لـ «التعقيم» بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

واصلت الفرق المتخصصة في مدينة أبوظبي لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي سيستمر حتى صباح يوم غد الأحد، حيث نفذت الفرق عمليات تعقيم الطرق والمرافق العامة.

وشارك في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي عدد من الجهات المعنية، أبرزها مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، بلدية مدينة أبوظبي، مركز النقل المتكامل، وممثلون عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 متطوعاً من البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ «ساند» التابع لمؤسسة الإمارات.

وأوضح الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - أبوظبي «تدوير»، أن المركز بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وفر الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات التعقيم في المرافق العامة.

وقال لـ«الاتحاد» إن المركز وفر معدات مختلفة لتنفيذ برنامج التعقيم بواقع 781 آلية ومعدة لتنفيذ عملية التعقيم على مستوى إمارة أبوظبي، منها 35 مركبة ضاغطة للنفايات، 40 مركبة غسيل حاويات، 24 معدة غسيل ضاغطة، 18 مركبة صهريج مياه، 61 معدة غسيل أنفاق، 439 من معدات ومكينات الرش بمختلف أحجامها، 164 مركبة دائمة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في الفرق المتخصصة بالتعقيم يبلغ 1098 شخصاً على مستوى الإمارة، منهم 22 مشرفاً من المهندسين والفنيين، و244 شخصاً ما بين منسق ومراقب ومشرف.

مناطق

تشمل المناطق التي تستهدفها أعمال التعقيم: القطاع الأول ويتضمن شارع حمدان، شارع المرور، شارع الكورنيش، النادي السياحي. القطاع الثاني ويتضمن، جمعية أبوظبي التعاونية، كارفور طريق المطار، اللولو مداخل الخالدية مول، محيط سبينس، الخالدية، المشرف، الخبيرة. فيما يتضمن القطاع الثالث كلاً من أسواق خليفة، حدائق جزيرة ياس، أسواق الشهامة، أسواق الباهية، أسواق السمحة، أسواق الرحبة، الفلاح، مدينة شخبوط، ومدينة خليفة. ويتضمن القطاع الرابع كلاً من مصفح، بني ياس، مدينة محمد بن زايد، بوابة مدينة أبوظبي، الشوامخ، الشامخة والختم.