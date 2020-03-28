مجتمع الإمارات.. واثق ومسؤول

مكاتب الاتحاد (إمارات الدولة)

لليوم الثاني على التوالي، تواصل برنامج التعقيم الوطني في إمارات الدولة، من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحاً، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.

وكان لافتاً، الالتزام الذي أبداه المواطنون والمقيمون، والتجاوب التام مع التعليمات، الأمر الذي عزاه متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى «الوعي المجتمعي» الذي نجحت «رؤية الإمارات 2021» في تكوينه، عبر بناء إنسان إماراتي واثق ومسؤول.

ولم تخل ساعات برنامج التعقيم من مشاهد عكست في مجملها هذا الوعي، حيث تناقلت وسائل تواصل مشاهد يصدح خلالها مواطنون ومقيمون في منازلهم بالنشيد الوطني، مرددين معاً: «حصنتك باسم الله يا وطن»، فيما كان البعض يوجه التحية إلى أطقم عمل وفرق برنامج التعقيم التي جابت وتجوب مختلف الأنحاء.

واستثني من تقييد الحركة المرورية فئات القطاعات الحيوية، التي تشمل الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي والخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وسمح لمنافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت» والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

ويتوخى التعقيم صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ويأتي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع، ومن بينها دولة الإمارات.

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