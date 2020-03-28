الامارات | «صحة دبي» تصرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تصرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة في دبي السماح للمرضى الموصوف لهم أدوية الأمراض المزمنة، الحصول عليها دفعة واحدة، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان عدم تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى، بسبب تكرار زيارتهم للمنشآت الصحية على مستوى الدولة في الوقت الحالي، وحتى إشعار آخر.

جاء ذلك في تعميم وجهته الهيئة، أمس، إلى جميع المديرين الطبيين للمنشآت الصحية في إمارة دبي، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطبيق نظام صحي متكامل، يحقق الجودة والقيمة المضافة في مجال الرعاية الصحية، مع ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19)، في الوقت الراهن.

وذكرت الهيئة في التعميم أن بإمكان المريض الذي يعاني مرضاً مزمناً إرسال نسخة من هويته إلى المنشأة الصحية، مع تحديد الطبيب المعالج قبل يومين على الأقل من موعد تجديد الوصفة، وذلك لإدخال الوصفة الطبية للمريض في المنصة الإلكترونية مسبقاً، مراعاةً لعملية تجهيز الدواء في الصيدلية، وذلك حرصاً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وزيادة في تسهيل إجراءات حصول المرضى على أدويتهم، مع مراعاة متطلبات حماية الصحة العامة في المجتمع، ومنع انتشار الأمراض السارية.

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وأفادت الهيئة بأنه يمكن استلام الأدوية بناءً على تقديم نسخة من هوية المريض الذي وصفت له الأدوية، دون حضور المريض بصفة شخصية للمنشأة الصحية لاستلام الوصفة أو الصيدلية لاستلام الدواء شخصياً.

وشددت الهيئة على ضرورة تقيد كل المنشآت الصحية بما جاء في التعميم، والعمل على تطبيقه على أكمل وجه، وبكل دقة، حماية لهذه الفئة من المرضى.

السماح باستخدام نسخة من هوية المريض لاستلام الأدوية.