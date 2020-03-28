الامارات | أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائرة إفريقية جلبت وحازت أكثر من 2.6 كيلوغرام من «الماريغوانا»، أخفتها في كيسين بلاستيكيين، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي.
■أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، خمسة آسيويين بتهمة استعمال محررات رسمية صحيحة (بطاقات هوية تابعة لآخرين)، وتقديمها إلى شركتي الاتصالات، واستولوا على شرائح هاتفية مملوكة للشركتين.
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين اختلس البطاقات التي سلمت إليه لتسليمها إلى أصحابها، فسلمها إلى المتهمين الذين استخدموها للحصول على شرائح هاتفية.
إعداد: محمد فودة
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