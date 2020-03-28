الامارات | انخفاض سعر السمك في رأس الخيمة بنسبة تصل إلى 30%

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر السمك في رأس الخيمة بنسبة تصل إلى 30% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس جمعية الصيادين برأس الخيمة، حميد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم استقبال الزبائن في أسواق السمك بالإمارة، انخفض سعر الأسماك بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف أن سعر 40 كيلوغيراماً من أسماك الشخيبي وصل في المزاد صباح الثلاثاء الماضي إلى 1300 درهم، إلا أن سعره انخفض في مزاد المساء إلى 750 درهماً، بعد قرار إغلاق الأسواق المفتوحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأصحاب دكك البيع رفع أسعارهم بعد إطلاق خدمة «التوصيل المنزلي»، لأنه سيفقد زبائنه، وسيخسر بسبب توجه الزبائن إلى دكك أخرى ملتزمة بالأسعار.

ولفت إلى أن «الجمعية أطلقت خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل في سوق السمك المركزي برأس الخيمة، وسوق السمك في المعيريض، ومعظم أسواق الإمارة، مقابل رسوم 15 درهماً لكل طلب».

وأوضح أن بعد قرار تقييد دخول المستهلكين للأسواق، خصصت الجمعية ثلاث مركبات تابعة لها لخدمة التوصيل المنزلي، وقامت بالتنسيق مع بلدية رأس الخيمة بتحديد أرقام دكك بيع الأسماك وأرقام هواتفها وتوزيعها على المستهلكين، لاختيار نوع دكة السمك التي يرغبون في الشراء منها.

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وأضاف أن الجمعية فعلت أيضاً خدمة التوصيل الفوري للزبائن المنتظرين في مواقف السوق من خلال تسجيل طلباتهم من أنواع الأسماك، وذهاب العامل لشرائها من الدكك التي حددها كل زبون على أن يقوم العامل بشرائها وتحويلها إلى قسم التنظيف حسب رغبة الزبون، ومن ثم تسليمها في المواقف دون رسوم توصيل.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل ما بين 50 و100 طلب على خدمة توصيل الأسماك المنزلي يومياً، وأن بعض الزبائن يتواصلون هاتفياً على أرقام الدكك لحجز أسماكهم قبل يوم من الموعد، لضمان توافرها قبل نفاد الكمية.

ولفت إلى أنه يتم توصيل الأسماك للزبائن بطريقة آمنة وصحية، حيث يتم وضع الثلج على الأسماك، ونقلها بمركبات الجمعية وتوصيلها للزبائن بأسرع وقت، لضمان وصولها طازجة للحفاظ على صحة المستهلكين وسلامتهم.

- 100 طلب على خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل يومياً.