عجمان (الاتحاد) أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، أن استمرارية صرف المساعدات في المؤسسة لن تتأثر في ظل أزمة كورونا، كما ان البرنامج المزمع تقديمة للمستفيدين للمير الرمضاني سوف يصل للمتعففين والمحتاجين عبر شبكة التواصل الإلكتروني أو موظفو الهيئة سوف يصلون لهم بشكل مباشر.

وقالت النعيمي: تفعيل نظام العمل عن بعد لموظفي المؤسسة بنسبة 80% وذلك اتباعاً لتوجيهات وقرارات الحكومة الاتحادية المتعلقة بمرض كورونا، حيث قررنا تسلم المستفيدين من المير الرمضاني عبر استخدام بطاقات الشراء المخصصة لجمعية أسواق عجمان التعاونية.

ولفتت إلى تعهد المؤسسة بتقديم 5000 وجبة إفطار يومية لأصحاب الشركات الخاصة في قطاع المقاولات وغيرهم، حيث سيتم عمل إفطار صائم بوساطة دعم سكنات العمال التابعين للدوائر الحكومية عبر إرسال تلك المواد الغذائية إلى مساكنهم الخاصة حتى لا يضطرون للخروج ودون الحاجة للخيم الرمضانية حسب الإجراءات المتبعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف وجبة إفطار للعمال في مساكنهم من «النعيمي الخيرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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