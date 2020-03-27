«طرق الشارقة» توقف حافلات المواصلات العامة والنقل بين المدن

الشارقة (وام) قيدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الحركة المرورية، وإيقاف عمل حافلات النقل بين المدن والمواصلات العامة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستثنى من القرار مركبات الأجرة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية. وأوضحت الهيئة أن القرار بدأ تطبيقه، ابتداء من الساعة الثامنة مساء أمس، ويستمر حتى السادسة صباحا حتى يوم الأحد المقبل، وذلك تماشياً مع البرنامج الوطني للتعقيم الذي سيتم وفقاً له تعقيم جميع المرافق والمواصلات العامة، حرصاً على سلامة الأفراد والمجتمع، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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