%100 صرف المعاشات التقاعدية «عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد) أفاد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأنه تم إنجاز إجراءات الصرف الدوري للمعاشات التقاعدية خلال مارس الجاري، «عن بعد»، وبنسبة 100%، مشيراً إلى أن تضافر جهود القطاعات ذات الاختصاص في الهيئة خلال الفترة الماضية ساهم في تطوير الكثير من العمليات التشغيلية المرتبطة بشؤون التقاعد وهو الأمر الذي تجلى أثره في صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن بعد.

وأضاف: أن كفاءة الهيئة في التعامل مع كافة المتغيرات يعزز من ثقة المتعاملين في أدائها، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحويل أكثر من 90% من عملياتها التشغيلية خلال مدة زمنية قصيرة بحيث تتم «عن بعد» هو نجاح لجهود الحكومة التي أنجزت مشروع «التحول الرقمي» الذي سهل كثيراً من تعامل الجهات الحكومية مع المتغيرات التي فرضها فيروس «كورونا».

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