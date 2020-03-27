عجمان (وام) بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه لجنة المنازعات الإيجارية بالإمارة، وذلك بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم/‏4/‏ لسنة 2019، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصاً على استمرارية سير العمل.

ونص القرار على وقف إخلاء وفتح العقارات بالقوة الجبرية وإرجاء إصدار قرارات ضبط وحبس المدينين..

ويسري هذا القرار اعتباراً من أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات حميد النعيمي.. ولي عهد عجمان يوقف إخلاء وفتح العقارات بالقوة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.