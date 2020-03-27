التسجيل إلكترونياً لتصاريح الخروج خلال ساعات «التعقيم الوطني» بدبي

دبي (وام)

أطلق فريق إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي موقعاً إلكترونياً خاصاً لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري مثل شراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات «برنامج التعقيم الوطني» الذي أطلقته وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي بدأ تنفيذه اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس إلى السادسة صباحا، وسيستمر حتى صباح الأحد وذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في كل من هذه الأيام. ويكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني move.gov.ae للحصول على الموافقة كشرط أساسي لمغادرة المنزل، حفاظاً على السلامة العامة أثناء عمليات التعقيم التي ستشمل مختلف جنبات دبي، وينطبق شرط التسجيل في الموقع على جميع أفراد المجتمع، ويُستثنى من ذلك العاملون في القطاعات الحيوية التي تم إعلانها وتشمل قطاعات: الطاقة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والأمن، والشرطة، والقطاع العسكري، والبريد، والشحن، والأدوية، والمياه، والأغذية، والطيران المدني، والمطارات، والجوازات، والقطاع المالي، والمصرفي، والإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، حيث سيتم التحقق من بطاقات العمل أو الهوية الخاصة بالعاملين في تلك القطاعات حال خروجهم في أوقات تنفيذ برنامج التعقيم.

ويقوم الشخص الراغب في الخروج أثناء الأوقات المشار إليها بالضغط على الرابط المخصص للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في نظام تصاريح الحركة، وإدخال رقم الهاتف النقال الخاص به، لتصله بعد قليل رسالة نصية بها رمز التحقق OTP لإتمام طلب تصريح الخروج، ومن ثم تسجيل رقم الهوية الإماراتية السارية، ورقم لوحة السيارة مع الفئة، والجهة التي سيتم الخروج إليها وساعة المغادرة، لتصل الشخص بعد ذلك رسالة تفيد بالموافقة على طلب التصريح. وناشد فريق إدارة الأزمات والكوارث كافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة في هذه الفترة، مؤكداً أن التسجيل في الموقع الإلكتروني شرط أساسي للخروج من المنزل في ساعات التعقيم اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً في الأيام القادمة وحتى صباح الأحد 29 مارس، مع التأكيد أن عدم الالتزام بالتسجيل لمن ترغمه الظروف على التحرك في شوارع دبي أثناء تلك الأوقات سيكون سبباً في التعرض للمساءلة القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الوقائية المكثفة التي تقوم بها حكومة دبي لضمان السلامة والحماية الكاملة لكافة أفراد المجتمع، لاسيما في أثناء عمليات التعقيم وبما يكفل إنجاح أهداف البرنامج الرامية إلى توفير أعلى درجات الوقاية للمجتمع بجميع مكوناته من خطر فيروس كورونا المستجد «‏كوفيد-19»‏ الذي اجتاح العالم مخلفاً أعداداً ضخمة من الإصابات في العديد من الدول.