في أبوظبي.. إيقاف حركة وسائل النقل العام خلال فترات التعقيم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي عن إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام في الإمارة خلال فترت التعقيم، اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس وحتى الساعة السادسة صباحاً يوميا حتى صباح يوم الأحد المقبل بهدف إجراء التعقيم الكامل والشامل لوسائل النقل العام والمرافق الخدمية في هذا القطاع. ويأتي ذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام. كما يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19» ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع. وسيتم طوال الفترة المذكورة أعلاه، إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام من حافلات ومركبات أجرة داخل المدن وبينها، بما يضمن تنفيذ إجراءات التعقيم حسب الخطة الموضوعة.

وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام وتقديم أفضل الخدمات لهم، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، أنه بدأ تشغيل (36) حافلة إضافية على شبكة النقل بالحافلات العامة وزيادة عدد الرحلات بواقع (122) رحلة على بعض المسارات التي تشهد إقبالاً كبيراً من الركاب، خلال ساعات الذروة.

وكان المركز قد قام في الأيام السابقة بزيادة خمس رحلات في أوقات الذروة الصباحية وأربع رحلات خلال ساعات الذروة المسائية على خمس خدمات في مدينة أبوظبي الأمر الذي أسهم في تخفيف نسبة الازدحام على متن الحافلات العاملة على تلك الخدمات من 90% إلى 60%.

وأوضح المركز أن تشغيل حافلات إضافية وزيادة عدد الرحلات سيخفف من الازدحام داخل الحافلات ويتيح المجال أمام الركاب لترك مسافة كافية بين بعضهم بعضاً، فيما تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لتقديم خدمات أكثر أمناً وسلامة وراحة لإسعاد المتعاملين من مستخدمي وسائل النقل العام والحد من مخاطر انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما أضاف المركز أن هذه المبادرة تسهم في تقليل التواتر الزمني بين الحافلات وتقليص فترة انتظار موعد وصول الحافلة خاصة في أوقات الذروة بما يضع المستخدمين أمام تجربة مريحة وآمنة، ويجعل تنقلاتهم أكثر سهولة ويسراً في هذه المرحلة الحساسة.