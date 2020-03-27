تصوير: محمد البلوشي - حسام الباز - راميش - عبد العظيم شوكت - صادق عبد الله أبوظبي العين دبي الشارقة Advertisements عجمان الفجيرة رأس الخيمة

أبوظبي (وام) بدأت أمس في سائر إمارات الدولة عمليات التعقيم على نطاق واسع، ضمن البرنامج الوطني الذي أعلن عنه مؤخراً لمحاصرة أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد، وضمن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الصدد.

ويمتد تطبيق برنامج التعقيم الوطني ليشمل نهاية الأسبوع التي بدأت ليلة أمس، وسيتم يومياً في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار ويتم تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي. علماً، أن كافة منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركات، بالإضافة إلى الصيدليات، ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة حيث سيسمح للجمهور بالوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: «التعقيم» من 8 مساء لـ 6 صباحاً.. وحتى الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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