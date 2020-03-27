هزاع بن زايد: بالالتزام ننتصر

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن برنامج التعقيم الوطني يعد خطوة أساسية في جهود مواجهة فيروس «كورونا».

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «برنامج التعقيم الوطني خطوة أساسية في جهود مواجهة فيروس كورونا، وهو في الوقت نفسه تعبير عن التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات وبين مختلف قطاعات المجتمع... عبر هذه الجهود المشتركة والالتزام التام بالتوجيهات نستطيع الانتصار في المعركة ضد كورونا».

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