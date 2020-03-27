محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند جهود احتواء تداعيات «كورونا»

محمد بن زايد ناريندرا مودي

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفيًا من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات انتشار فيروس «كورونا» والجهود المبذولة لاحتواء تداعياته.

وناقش سموه ورئيس وزراء الهند - خلال الاتصال - إمكانات تعاون المؤسسات المعنية بالبلدين في مواجهة انتشار «فيروس كورونا» بجانب الإسهام في الجهود الدولية لوقف انتشار الفيروس ومكافحته واحتواء تداعياته الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وشدد الجانبان على أهمية المضي قدما لتكثيف التعاون وتنسيق الجهود العالمية لمكافحة وباء «كورونا» والحد من انتشاره وتأثيره الإنساني والصحي والاقتصادي على المجتمعات والدول، مؤكدين أن التعاون المشترك والتضامن ضرورة ملحة خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الخطير الذي يهدد العالم لسرعة القضاء على هذا الوباء واحتوائه.

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