محمد بن زايد: نستطيع معاً التغلب على الخطر

أبوظبي (الاتحاد) وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقررات قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالمهمة التي تجسد الوعي بضرورة الاستجابة الدولية المتسقة مع تحديات فيروس كورونا المستجد.

وقال سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية «G20» لمواجهة فيروس كورونا.. مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي..الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معاً.. ومعاً فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه».

وفي وقت سابق أمس، دون سموه قوله:«بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الإمارات في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. نواجه تحدياً مشتركاً غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.. وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر».

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